В лидерах по залежам. В Украине растет добыча газа

Источник: Корреспондент.net

Украина оказалась среди лидеров в Европе по объемам залежей газа - 1,1 триллиона кубометров. Больше только у России, которая занимает первое место в мире, а также у Норвегии.

В январе премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что Украина может прийти к энергетической независимости. В первые месяцы 2019 года добыча украинского газа выросла на 2,8 процента. Но стоимость для насаеления пока дорожает. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сколько газа у Украины

13 марта был опубликован доклад BP Statistical Review of World Energy, в котором говорится, что самые большие запасы газа в мире имеют Россия (35 триллиона кубов), Иран (33,2 триллиона кубов), Катар (24,9 триллиона кубов) и Туркменистан (19,5 триллиона кубов).

Среди европейских стран, кроме России, лидирует Норвегия (1,7 триллиона кубов), Украина (1,1 триллиона кубов) и Нидерланды (0,7 триллиона кубов).

При этом украинские власти оценивают запасы в 0,6 триллиона кубометров. Разница в оценке объясняется усовершенствованной методикой и ростом разведочного бурения.

В 2018 году Украина потребила 32,3 миллиарда кубометров газа. При этом добыла 20,89 миллиарда кубов газа (в том числе частными компаниями), а импортировала - 10,59 миллиарда. По состоянию на март, в газохранилищах находится 9,4 миллиарда кубов.

От российского газа Украина отказалась в 2015 году и покапует голубое топливо у Евросоюза. Но европейские страны сами являются импортерами газа. Выходит, что Украина покупает тот же российский газ, который проходит по украинской же ГТС, но в три раза дороже.

В январе Гройсман назвал российский газ "оружием гибридной войны" и перечислил шаги, которые могут привести Украину к газовой независимости:

Увеличение добычи украинского газа.

Энергоэффективность: потреблять меньше газа благодаря новейшим технологиям и разумному энергопотреблению.

Интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок.

Защита украинцев, которые не в состоянии платить за коммунальные услуги, через систему субсидий: механизмы монетизации субсидий.

Ранее премьер призывал украинцев снизить потребление газа до объема, который Украина сама добывает.

Гройсман также обвинил Укргаздобычу, которая принадлежит Нафтогазу, в провале плана по наращиванию добычи голубого топлива до 20 миллиардов кубов.

Он также отметил, что что в Украине есть достаточно резервов, чтобы полностью обеспечить себя газом. В 2016 году он планировал, что к 2020 году Украина на 100 процентов обеспечения природным газом собственной добычи.

Почему Украина добывает мало газа

Украина долгие годы ориентировалась на закупку газа в России, поэтому собственные газодобывающие мощности не развивались, а те, что были, уже устарели.

Миллиарды долларов шли Газпрому, а геолого-разведывательная отрасль в Украине почти пришла в упадок, сетуют газовики.

По словам председателя Госгеонедр Олега Кирилюка, государство вкладывает 100 миллионов гривен в год из необходимых 1,5 миллиарда гривен для развития сферы.

Развитию газодобычи в Украине также мешают отсутствие инвестиций в разведку, переработку и энергоэффективность, а также сложные бюрократические процедуры.

Укргаздобыча, на долю которой приходится большая часть в государственной добыче, за последние несколько лет модернизировала 744 скважины и запустила в эксплуатацию 69 новых скважин, в результате чего в 2018 году она добыла 15,5 миллиарда кубометров газа.

Однако руководство компании жалуется, что местные власти блокируют добычу. Так в Полтавской области, где расположены крупнейшие исследуемые месторождения газа в Украине, власти более 60 раз отказали в бурении новых скважин.

Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Атлантического совета и основатель компании International Market Analysis, в конце февраля писал в Forbes, что крупные международные энергетические конгломераты замечают энергетический потенциал Украины.

Так, министр энергетики США Рик Перри в ходе своего визита в Украину назвал страну "Техасом Европы". Такие гиганты как Shell, Chevron, Eni и ExxonMobil обещали инвестировать в Украину миллионы долларов, но эти сделки проваливались.

Коэн также пишет, что проблемой газодобычи Украины является коррупция, чрезмерное внутреннее урегулирование и монополия государства. Так, Укргаздобыча контролирует 75 процентов всей внутренней добычи природного газа.

Это привело к тому, говоорит эксперт, что прибыльные частные лизинговые контракты неоднократно доставались приближенным к властям бихзнесменам.

Нефтегазовые ресурсы Черного моря, которые Украина потеряла с аннексией Крыма, также негативно отражаются на развитии национального энергетического сектора.

"Разрушенная войной страна, в которой господствуют коррумпированные государственные монополии, не может стать привлекательным местом для частных инвестиций", - подводит итог эксперт.