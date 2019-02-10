10.02.2019
В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы
Источник: Корреспондент.net
Во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар.
Инцидент произошел вечером 9 февраляю Взрыв прогремел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После этого огонь начал распространяться вверх по зданию.
Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока не установлена, полиция проводит расследование.
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