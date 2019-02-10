В Лионе в булочной прогремел взрыв: есть жертвы

Источник: Корреспондент.net

Во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар.

Инцидент произошел вечером 9 февраляю Взрыв прогремел в булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После этого огонь начал распространяться вверх по зданию.

Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока не установлена, полиция проводит расследование.