В Лисичанске остановились все шахты – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Шахтеры Лисичанска, что в Луганской области, остановили работу всех четырех шахт и перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате.

Лисичанские шахтеры начали бастовать в шахте на глубине 575 метров 11 дней назад.

А в понедельник горняки и их семьи начинают выполнять свои обещания: в городе перекрыли дороги и полностью остановили работу всех шахт.

В частности, бастующие перекрывали дорогу, ведущая к заводу Пролетарий и далее - на Северодонецк.

Более 100 человек на переходе в этом районе не пропускали на эту дорогу машины.