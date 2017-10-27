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27.10.2017

В Литве находится рекордное количество истребителей США

Источник: КорреспонденТ.net

На авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй совершили посадку семь истребителей F-15C ВВС США. До этого там базировались еще семь американских истребителей, которые осуществляют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, пишет Delfi.

"Семь (самолетов) – дополнительные, они предназначены для тренировок. ВВС Америки проводят тренировки", – сказала агентству офицер авиабазы ВВС Литвы по связям с общественностью капитан Ева Гульбинене.

Отмечается, что в Литве еще никогда не было размещено так много союзнических истребителей. Больше всего их было в 2014 году, когда из-за напряженности в регионе после событий в Крыму США прислали в Литву десять самолетов.

Пресс-атташе министра обороны Литвы Вита Раманаускайте уточнила, что дополнительные истребители США размещены для проведения совместных американо-литовских военных учений, которые будут продолжаться до 10 ноября.

"Большее число самолетов нужно для обеспечения масштаба учений", – сказала Раманаускайте.

 

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