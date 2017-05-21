В Литве стартуют учения НАТО "Прочный кобальт"

Источник: КорреспонденТ.net

Учения коммуникационных групп НАТО "Прочный кобальт" (Steadfast Cobalt), в которых примут участие около тысячи военнослужащих альянса из 25 стран, пройдут в Литве с 21 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"Ежегодные военные учения НАТО по поддержке связи и обмену информацией коммуникационных групп альянса "Прочный кобальт" (Steadfast Cobalt) стартуют в Литве 21 мая, завершатся маневры 2 июня", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как добавляет минобороны, в учениях примут участие около 1 тысячи военнослужащих НАТО из 25 стран альянса из более чем 40 различных подразделений.

В рамках учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО в обеспечении обмена информацией и связной поддержки между силами быстрого реагирования НАТО, а также между объединенными штабами альянса во всем мире.