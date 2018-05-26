В Ливии свыше ста человек бежали из нелегального лагеря для беженцев

Лагерь располагался в городе Бени-Валид на западе страны, через который проходит миграционный маршрут в Европу по Средиземному морю.

При попытке к бегству 15 человек были убиты, еще 25 получили ранения. Порядка 20 беженцев обратились в больницу с жалобами на травмы, полученные в результате пыток.

Преступники удерживали мигрантов в лагере в надежде получить от их родственников финансовое вознаграждение. В ряде случаев пленники находились в неволе более трех лет. Большинство из них были гражданами Эфиопии, Эритреи и Сомали.

Правозащитники сообщают о пытках

В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Большинство из них прибыли в Ливию из других стран Африки, но есть и выходцы из Азии, в частности из Пакистана. Правозащитники критикуют такого рода спецприемники, где, по их информации, мигранты подвергаются пыткам и издевательствам.

В ближайшие месяцы Германия примет около 300 беженцев из подобных лагерей.