В ЛНР решили добывать золото

Источник: Корреспондент.net

Так называемые власти самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили, что планируют в 2018 году начать добычу золота на территории псевдореспублики.

"Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша золотая шахта. Попробуем добывать наше золото, которое находится на территории нашей республики", — заявил так называемый глава ЛНР Игорь Плотницкий.

При этом он отметил, что "оно (золото) и не будет сверхприбыльным, но прибыль там все равно будет".

"Только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи", - добавил он.