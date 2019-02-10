В Лондоне готовят решение о Brexit к концу февраля

Источник: Корреспондент.net

Представители оппозиционной Лейбористской партии требуют от премьер-министра Терезы Мэй провести голосование по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit) до конца февраля.

Как пояснил представитель лейбористов Кир Стармер, оппозиционная Лейбористская партия рассчитывает воспрепятствовать выходу страны из ЕС без соглашения с помощью вынесения на рассмотрение парламента соответствующей поправки, которая заставит Мэй провести голосование до 26 февраля, а не после саммита ЕС 21 марта, как планировалось ранее.

"Мы должны установить крайний срок, когда остается все меньше времени. И это то, что мы собираемся сделать на этой неделе (11-15 февраля - ред.)", - анонсировал Стармер.

По его словам, цель поправки также заключается в недопущении ситуации, когда депутаты станут перед выбором: либо голосовать за предыдущий вариант соглашения, либо выходить из Евросоюза без него.