В Лондоне крестили принца Луи

Это своеобразная акция протеста. Таким образом портал хочет привлечь внимание европейцев к намеченному в Европарламенте голосованию по директиве об авторском праве в интернете.

Житель Еревана по фамилии Симонян заявил, что 11 лет назад в него на самом деле стрелял сын брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна, покинувшего свой пост на волне протестов.

В Европарламенте прошли дебаты по вопросу "нарушения прав человека, демократии и верховенства закона" в Молдове.

Украина ведет переговоры относительно участия в программе для особых партнеров, однако, ожидать скорых результатов не стоит.

ХДС, ХСС и СДПГ обсуждали судьбу беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС. По предложению Меркель и Зеехофера этих мигрантов планируют останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.

Депутаты Европарламента одобрили заполнение специального электронного бланка для граждан третьих стран, которым для въезда в ЕС не нужна виза.

Решение Евросоюза о продлении санкций принято после отчета канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэль Макрона об имплементации Россией минских договоренностей.

Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд, чтобы помочь спасти детей из пещеры. Один из спасателей, доставивший детям баллоны с кислородом, погиб.

Новый закон "О национальной безопасности Украины" дает основу для более тесного взаимодействия Киева с НАТО, заявила Хизер Нойерт.

Среди участников концерта в поддержку Сенцова - Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и другие. 6 июля Олег Сенцов голодает 54-й день.

На данный момент от стихии погибли 46 человек, еще 48 человек считаются пропавшими без вести.

За май и июнь Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов, в июле блокирование продолжается.

В нескольких городах Германии состоялись демонстрации в поддержку мигрантов. Акция в Берлине собрала около 12 тысяч человек.

В Армении продолжаются расследования против членов семьи экс-президента Сержа Саргсяна. В поле зрения полиции попали два его брата, два племянника и племянница.

Новый законопроект дает украинским ведомствам полномочия на блокировку сайтов. Комитет Верховной рады рекомендовал доработать его с учетом соблюдения свободы мнения и прессы.

Италия закроет доступ в порты судам со спасенными в Средиземном море мигрантами, заявил глава итальянского МВД. Ранее Италия отказывала в доступе в свои порты судам благотворительных организаций.

Италия не намерена пускать в свои порты суда с беженцами

Войска Асада продолжают наносить удары по провинции Дераа, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека. По данным организации, есть погибшие и раненые.

Правительство Турции подтвердило информацию о многочисленных жертвах и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Текирдаге.

Вашингтон намерен не допустить покупку российских ЗРК С-400 Анкарой и активно работает в этом направлении.

Речь идет о норме, согласно которой апелляции на решения по делам будут подаваться по вертикали судов общей юрисдикции.

Герцог и герцогиня Кембриджские крестными принца Луи избрали своих друзей и родственников. Среди них Николас ван Катцем (родной брат крестного отца принца Джорджа), Гай Пелли (друг принцев Уильяма и Гарри), Кейт Лаура Мид (жена близкого друга принца Уильяма), Гарри Обри-Флетчер, Роберт Картер и Люси Миддлтон (родственница Кэтрин).

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