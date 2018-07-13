В Лондоне протестовали против Трампа

Источник: Корреспондент.net

Десятки тысяч людей вышли на протест в центре Лондона, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает Европейская правда со ссылкой на канал ITV.

Организаторы акции Together Against Trump (Вместе против Трампа) со ссылкой на данные полиции утверждают, что на улицы Лондона во второй половине дня вишло больше ста тысяч человек. Газета Evening Standard приводит цифру в 250 тысяч протестующих.

В то время, как американский лидер рядом с премьером Великобритании Терезой Мэй описывал отношения своей страны как "самый высокий уровень особенного", демонстранты на улице кричали: "Трамп здесь не нужен!".

Антитрамповская акция объединила людей разных убеждений: противников и сторонников Brexit, профсоюзы, женские организации и правозащитников.

Ранее британские активисты, протестующие против визита Дональда Трампа, запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар, на котором американский лидер изображен в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.