30.03.2019
В Лондоне сторонники Brexit вышли на протест
Источник: Корреспондент.net
Тысячи сторонников выхода Великобритании из ЕС устроили протест возле парламента в Лондоне в связи с задержкой Brexit. Об этом сообщает Reuters.
Участники демонстрации размахивали флагами, пели и кричали "Brexit сейчас!". Движение транспорта вокруг здания британского парламента было перекрыто. Люди протестуют против отсрочки выхода страны из Евросоюза.
Работники парламента получили сообщение с призывом не оставаться там без уважительных причин и покинуть здание. На площади, где прошел митинг, было большое количество полиции.
Возмущение у митингующих вызывал провал соглашения о выходе страны из ЕС, разработанного правительством Терезы Мэй.
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