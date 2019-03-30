В Лондоне сторонники Brexit вышли на протест

Источник: Корреспондент.net

Тысячи сторонников выхода Великобритании из ЕС устроили протест возле парламента в Лондоне в связи с задержкой Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Участники демонстрации размахивали флагами, пели и кричали "Brexit сейчас!". Движение транспорта вокруг здания британского парламента было перекрыто. Люди протестуют против отсрочки выхода страны из Евросоюза.

Работники парламента получили сообщение с призывом не оставаться там без уважительных причин и покинуть здание. На площади, где прошел митинг, было большое количество полиции.

Возмущение у митингующих вызывал провал соглашения о выходе страны из ЕС, разработанного правительством Терезы Мэй.