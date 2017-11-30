В Лондоне возле рождественской ярмарки взорвался автомобиль

Источник: 112.ua

На северо-западе Лондона, где проходила рождественская ярмарка, взорвался автомобиль. Об этом сообщает издание Express.

"В этот вечер автомобиль взорвался на улице Пиннер-Хай-стрит на северо-западе Лондона, когда проводилась рождественская ярмарка. Взрыв произошел во время проведения шоу Pinner Panto", - говорится в сообщении.

На данный момент причина происшествия не известна. На место инцидента сразу приехали сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи. Организаторы мероприятий эвакуировали людей. О пострадавших не сообщается.