30.11.2017
В Лондоне возле рождественской ярмарки взорвался автомобиль
Источник: 112.ua
На северо-западе Лондона, где проходила рождественская ярмарка, взорвался автомобиль. Об этом сообщает издание Express.
"В этот вечер автомобиль взорвался на улице Пиннер-Хай-стрит на северо-западе Лондона, когда проводилась рождественская ярмарка. Взрыв произошел во время проведения шоу Pinner Panto", - говорится в сообщении.
На данный момент причина происшествия не известна. На место инцидента сразу приехали сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи. Организаторы мероприятий эвакуировали людей. О пострадавших не сообщается.
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