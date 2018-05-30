В Луганской области обнаружили взрывные устройства

Источник: Корреспондент.net

В Луганской области вблизи государственной границы с Россией и неподалеку от линии разграничения с оккупированными территориями обнаружили взрывные устройства. Об этом в среду, 30 мая, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

В районе населенного пункта Широкий военнослужащие зафиксировали натянутый металлический провод, который, вероятно, ведет к взрывному устройству. А рядом с железнодорожной станцией Ильенко, недалеко от линии соприкосновения, пограничники обнаружили гранатометный выстрел ВОГ-25.

Кроме этого, у населенного пункта Красная Таловка правоохранители нашли взрывное устройство, похожее на танковую мину МОН-50.

"Все взрывные устройства были размещены неизвестными лицами на небольшом расстоянии от маршрутов пограничных нарядов и могли использоваться диверсионно-разведывательными группами", - говорится в сообщении.

По фактам обнаружения опасных предметов проинформирован представителей Нацполиции в Луганской области.