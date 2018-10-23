В Луганской области продолжается протест шахтеров

Источник: Корреспондент.net

В Луганской области горняки шахты имени Капустина ГП Лисичанскуголь продолжают забастовку под землей.

"Состояние здоровья их вроде удовлетворительное, они не жаловались. Правозащитники на месте собрали продукты и передали шахтерам. Вчера я с ними провел около полутора часов, мы поговорили, я выслушал их требования, записал и доложил Уполномоченному", - заявил Лисянский.

Кроме этого, офис омбудсмена опубликовал видеообращение от шахтеров к Уполномоченному с просьбой о помощи.