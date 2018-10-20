В Луганской области шахтеры бастуют вторые сутки

Источник: Корреспондент.net

Горняки шахты имени Капустина государственного предприятия Лисичанскуголь (Луганская область) бастуют под землей вторые сутки. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, 19 октября на поверхность отказались подняться 33 работника.

"Под землей остаются все, кто остался вчера. Профсоюзы организовали им сегодня питание и воду. А так они почти сутки были без еды", - сказал Волынец.

По его словам, шахтеры требуют погашения задолженности по выплате зарплат, которая на сегодняшний день составляет около 170 млн гривен, а также отставки гендиректора Лисичанскуголь Валентина Киселева. По словам горняков, он несколько недель не появлялся на работе, а предприятием в настоящее время руководит некомпетентный человек.

Бастовать вчера остались горняки первой и второй смен, работников в третью смену в шахту не пустила администрация предприятия.