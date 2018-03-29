В Луганской области угроза подтопления мостов

Источник: Корреспондент.net

В Старобельском районе Луганской области существует угроза подтопления мостов. Об этом сообщил зампредседатель Старобельской райгосадминистрации Александр Калинин, пишут Старобільські новини в соцсети Facebook.

Так, в ночь с 28 на 29 марта уровень воды в реке Айдар поднялся на 25 см. Если вода поднимется еще на 7 см, Титаровский мост затопит, а если на 15 см - река выйдет из берегов.

По словам главного специалиста Сторобельского районного отдела службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александра Вилицкого, в первую очередь может затопить Холостяновский мост.

"Подтопления будут происходить вниз по течению. В первую очередь затопит Холостяновский мост, за ним последуют Прокозянский, Бутковский и Новоселовский мосты. Я думаю, уровень воды будет подниматься не высоко, все службы предупреждены, проблем не должно быть", - сказал он.

Вилицкий добавил, что в Старобельске на случай затопления подготовлены пункты приема, куда при необходимости эвакуируют людей. Всего в перечисленных им селах проживает около 4000 человек. Наиболее сложная ситуация в связи с паводком может возникнуть в селах Подгоровка, Чмыровка, Проказино, Бутковка и в северо-восточной части Старобельска.