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02.02.2018

В Луганской ВГА подтвердили взятие под контроль ВСУ села Новоалександровка в "серой зоне"

Источник: 112.ua

В Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) подтвердили информацию о том, что Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка. Соответствующую информацию опубликовал председатель Луганской ВГА Юрий Гарбуз в Facebook.

"Поручил подготовить пакет документов об исключении села Новоалександровка из списка населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме", – написал Гарбуз.

Он добавил, что в селе разрушены около 90% домов. Отмечается, что на данный момент в Новоалександровке проживают 17 жителей, в основном это пожилые люди.

"В первую очередь, мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание жителей. Держу на личном контроле восстановление основных коммуникаций и работы фельдшерско-акушерского пункта. Тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, ее предоставят специалисты Попаснянской районной больницы", – добавил Гарбуз.

Ранее украинские военные заявили, что взяли под свой контроль село НовоалександровкаПопаснянского района Луганской области, которое находится в "серой зоне" на линии разграничения. Отмечалось, что с 2015 года окраины села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и позициями боевиков с другой. Сообщалось, что недавно военнослужащие ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под свой контроль.

В Министерстве обороны Украины информацию о возобновлении контроля ВСУ над Новоалександровкой не комментировали. 

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