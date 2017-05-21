В Македонии отстранили 16 полицейских из-за штурма парламента

Источник: КорреспонденТ.net

Министерство внутренних дел Македонии отстранило 16 полицейских за то, что они не предотвратили штурма здания парламента митингующими. Об этом сообщает Радио Свобода.

В ведомстве объявили, что 11 сотрудников полиции, четыре члена специального подразделения полиции и высокопоставленный чиновник министерства отстранены, поскольку они "пассивно наблюдали, как толпа вошла и свободно передвигалась в парламенте ... и не помогали другим сотрудникам полиции".

В заявлении министерства отмечается, что дисциплинарное производство также началось относительно отстраненных силовиков.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 апреля в парламент Македонии ворвались демонстранты и напали на представителей оппозиции. Позже бойцы спецподразделения полиции провели операцию по освобождению заблокированных депутатов и нового спикера – этнического албанца Талата Джафери.

По мнению протестующих, спикер был избран в нарушениями, в обход общей процедуры.

В результате беспорядков в парламенте Македонии пострадали более 100 человек.