В Македонии отстранили 16 полицейских из-за штурма парламента
Источник: КорреспонденТ.net
21.05.2017
Министерство внутренних дел Македонии отстранило 16 полицейских за то, что они не предотвратили штурма здания парламента митингующими. Об этом сообщает Радио Свобода.
В ведомстве объявили, что 11 сотрудников полиции, четыре члена специального подразделения полиции и высокопоставленный чиновник министерства отстранены, поскольку они "пассивно наблюдали, как толпа вошла и свободно передвигалась в парламенте ... и не помогали другим сотрудникам полиции".
В заявлении министерства отмечается, что дисциплинарное производство также началось относительно отстраненных силовиков.
Как сообщал Корреспондент.net, 27 апреля в парламент Македонии ворвались демонстранты и напали на представителей оппозиции. Позже бойцы спецподразделения полиции провели операцию по освобождению заблокированных депутатов и нового спикера – этнического албанца Талата Джафери.
По мнению протестующих, спикер был избран в нарушениями, в обход общей процедуры.
В результате беспорядков в парламенте Македонии пострадали более 100 человек.