В Македонии пройдет референдум о членстве в НАТО

Источник: Корреспондент.net

Парламент Македонии проголосовал за проведение 30 сентября референдума, на который будут вынесены вопросы о смене названия страны, а также о присоединении к Евросоюзу и НАТО.

За референдум проголосовали 68 из 120 депутатов. При этом оппозиционеры, среди которых и основная оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ, не участвовали в голосовании. Они покинули сессионный зал.

30 сентября жители Македонии должны будут ответить на вопрос: "Поддерживаете ли членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

На проведение референдума выделено 3,5 млн евро.