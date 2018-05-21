В Марьинке при обстреле погиб мирный житель - ВГА

Источник: Корреспондент.net

В Марьинке Донецкой области при обстреле сепаратистов в понедельник, 21 мая, погиб 36-летний местный житель. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Как доложил мне Владимир Мороз, председатель Марьинского райгосадминистрации, Михаил, так звали мужчину, вышел на свой двор на окраине Марьинки, в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. Скорая, приехавшая по вызову, констатировала смерть", - написал он.

При этом медики не успели забрать тело погибшего – сепаратисты усилили обстрел, и скорой пришлось отъехать на безопасное расстояние.

По сообщению главы района, в настоящее время обстрел Мрьинки продолжается.