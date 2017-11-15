Найти

15.11.2017

В Мариуполе демонтировали памятник городам-героям

Источник: Корреспондент.net

В Мариуполе возник скандал после того, как муниципальные службы демонтировали памятник с названиями, флагами и гербами городов-героев, который открывал собой Аллею городов-героев Великой Отечественной войны. 

Пенсионеры пришли к выводу, что здесь собираются ставить памятник Петлюре, что и привело к скандалу.

На месте присутствовал председатель Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин, который контролировал процесс демонтажа. Он попытался объяснить, что конструкция давно проржавела и представляет угрозу для пешеходов.

Но диалога не получилось.  Некоторые жители угрожали убийством Виктору Очеретину в случае демонтажа памятника. Угрозы сыпались также в адрес журналистов и работников коммунального предприятия.

 

Новости раздела
Город
13.11.2017
Геморрой. Бывают в жизни огорчения
Город
06.11.2017
Курение способствует развитию псориаза
Город
03.11.2017
Продолжается набор в полицию Мариуполя
Приглашаются кандидаты в Центральный отдел полиции (Мариуполь) на должности участковых офицеров полиции сектора превенции, помощник участкового офицера полиции и помощник оперуполномоченного отдела криминальной полиции
Город
28.10.2017
Розпочинається тестування мобільного додатка «Контакт-Центр м. Маріуполь» служби 15-55
«Контакт-Центр м. Маріуполь» - це комплексна система управління зверненнями громадян, для зручності використання якої було розроблено мобільний додаток
Город
28.10.2017
У Маріуполі продовжують будувати соціальне житло
Город
28.10.2017
Розшукуються власники викрадених речей
Якщо на фото ви впізнали свою річ (Ювелірні вироби, Побутова техніка та Інше), повідомте про це за телефоном 067 629 02 41 – черговий по управлінню кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області
Город
27.10.2017
В Мариуполе пограничнику дали 13 лет за расстрел сепаратиста
Город
22.10.2017
Мариупольцев встревожили «звуки выстрелов» и боевая техника на проспекте
Город
29.09.2017
В Мариуполе фельдшер ГСЧС убил молотком бездомного
В суде мужчина полностью признал свою вину.
Город
11.09.2017
В Мариуполе взорвался дом, есть жертвы
На месте взрыва обнаружено тело мужчины.
Город
10.09.2017
На улицы Мариуполя вышли 6 новых комфортабельных троллейбусов с кондиционером и Wi-Fi
На площади Воинов-освободителей власти Мариуполя и Донецкой области презентовали шесть новых троллейбусов, которые выйдут на маршрут №15
Город
10.09.2017
День Мариуполя: национальные кухни, массовые гуляния и фейерверк творчества
Город
22.08.2017
Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов
Перекрытие Керченского пролива оставит порт почти без 50% грузов.
Город
08.08.2017
В Мариуполе отметили первую годовщину «Брака за сутки»
Пилотным проектом Министерства юстиции «Брак за сутки» уже воспользовалась 1451 пара, из которых 999 - жители временно неконтролируемой территории.
Город
08.08.2017
Успішна практика: Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (працює цілодобово, безкоштовно в межах України)
Город
01.08.2017
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ГОРЕ?
Смерть близкого — тяжелейший удар в жизни любого человека. Близкие испытывают боль и растерянность перед лицом смерти. Что делать теперь?..
Город
13.07.2017
На лінії 102 можливі тимчасові перебої зі зв'язком
Введено в дію резервні номери, за якими громадяни можуть звертатися до поліції у разі порушення роботи лінії 102
Город
13.07.2017
Право на шлюб неповнолітнім
Хто може звернутись до суду за наданням права на шлюб? В якому випадку суд задовольнить заяву? В який суд необхідно звертатись? Які вимоги до заяви про надання права на шлюб? Чи потрібна згода батьків майбутніх наречених?
Город
12.07.2017
Кто обуздает неуправляемых мариупольских перевозчиков?
Поездка в маршруте № 108 для жителей Мариуполя превратилась в ежедневный квест под названием «Дождаться, доехать и выжить»
Город
11.07.2017
Розпочався прийом документів для отримання паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм ( ID-картка )
У Центрі надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради розпочинаеться прийом документів для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм ( ID-картка ) вперше після досягнення 14-річного віку та у разі обміну паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною інформації внесеної до паспорта.
Город
11.07.2017
Сплата податку на нерухоме майно у 2017 році
Маріупольська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області звертає увагу платників податків, що ст.266 Податкового кодексу України визначено порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Город
11.07.2017
Маріупольці стануть менше платити за тепло!
Тепломір встановлюють в тих будинках Маріуполя, де його раніше не було. Це дозволить жителям платити тільки за спожите тепло, що напряму знизить їх витрати під час опалювального сезону.
Город
11.07.2017
Яскраві фото з фестивалю "MRPL City"
Город
11.07.2017
Стратегія розвитка Маріуполя до 2021 року
Геморрой. Бывают в жизни огорчения | Соревнования по Drag Racing в Мариуполе