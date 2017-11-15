В Мариуполе демонтировали памятник городам-героям
Источник: Корреспондент.net
В Мариуполе возник скандал после того, как муниципальные службы демонтировали памятник с названиями, флагами и гербами городов-героев, который открывал собой Аллею городов-героев Великой Отечественной войны.
Пенсионеры пришли к выводу, что здесь собираются ставить памятник Петлюре, что и привело к скандалу.
На месте присутствовал председатель Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин, который контролировал процесс демонтажа. Он попытался объяснить, что конструкция давно проржавела и представляет угрозу для пешеходов.
Но диалога не получилось. Некоторые жители угрожали убийством Виктору Очеретину в случае демонтажа памятника. Угрозы сыпались также в адрес журналистов и работников коммунального предприятия.