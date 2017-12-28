В Мариуполе двум врачам судебно-медицинской экспертизы грозит до 8 лет лишения свободы

Источник: Українські новини

В Мариуполе за получение взятки будут судить двух врачей судебно-медицинской экспертизы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"По процессуальному руководству Мариупольской местной прокуратуры №1 завершено досудебное расследование в отношении 2 врачей Мариупольского отделения судебно-медицинской экспертизы Коммунального лечебно-профилактического учреждения "Донецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы", уличенных в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время досудебного расследования установлено, что судмедэксперты систематически требовали и получали от родственников умерших денежные средства в сумме от 500 до 3000 грн за скорейшее проведение вскрытия трупов и предоставление справок о причинах смерти.

Разоблачили правонарушителей 28 августа текущего года. На время проведения досудебного расследования врачей был отстранен от занимаемых должностей.

Также, во время подготовительного судебного заседания срок отстранения от должностей судом продлен еще на 2 месяца.

Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) прокуратурой утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

С санкции статьи обвиняемым грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.