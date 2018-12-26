В Мариуполе на вокзале нашли взрывчатку

Источник: Корреспондент.net

На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские изъяли у прохожего тротил. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

Отмечается, что участковые дежурили на вокзале вместе с кинологической службой. Одного из прохожих остановили на стандартную проверку.

"В ходе проведения поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины было обнаружено и изъято вещество похожее на тротил", - отметили в полиции.

Изъятое направлено на экспертизу. Злоумышленника, которым оказался 55-летний житель Тернополя, задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.