В Мариуполе обнаружили склад оружия

Источник: Корреспондент.net

В Мариуполе обнаружен арсенал оружия – танковые стволы крупнокалиберного пулемета Владимирова, винтовки, порох и сотни патронов. Об этом сообщает пресс-служба управления Нациполиции в Донецкой области в пятницу, 10 апреля.

Отмечается, что к сотрудникам Кальмиусского отделения полиции поступила информация о тайнике в одном из зданий поселка Каменск.

"Во время оперативного обыска в здании было обнаружено и изъято 78 патронов калибра 14,5 мм, 239 патронов калибра 12,7 мм, 125 патронов калибра 7,62 мм и еще 140 патронов в коробках. На этом находки не закончились: правоохранители наткнулись на три танковых ствола крупнокалиберного пулемета Владимирова, четыре винтовки и четыре пакета бездымного пороха", – говорится в сообщении.

Все изъятое оружие в ходе обыска направлено на экспертизу, а его владелец устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

Ранее в Никополе на территории гаражного кооператива выявили тайник с оружием. Там находились винтовка, полтора десятка гранат, более 600 патронов, электродетонаторы и составные части к разному оружию.

А в Запорожской области полицейские нашли 40 гранат. Их перевозили в грузовом поезде.