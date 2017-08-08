В Мариуполе отметили первую годовщину «Брака за сутки»

Источник: Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області

3 августа прошлого года у невест появилась возможность зарегистрировать брак по сокращенной процедуре в Мариуполе. Пилотным проектом Министерства юстиции «Брак за сутки» уже воспользовалась 1451 пара, из которых 999 - жители временно неконтролируемой территории. По количеству зарегистрированных браков в рамках пилотного проекта город Мариуполь является третьим городом после Киева и Одессы. С 20 апреля 2017 к проекту присоединился город Бахмут, в котором уже 77 пар зарегистрировали брак в день подачи заявления.

На пресс-конференции и.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Елена Павлова сообщила и о других пилотных проектах юстиции, которые реализуются в Донецкой области. Родители новорожденных детей могут получить свидетельство о рождении непосредственно в родильном отделении. За 6 месяцев 2017 данной услугой воспользовалось 2516 человека. Фактически, почти каждое третье свидетельство о рождении родители получают, не выходя из медицинского учреждения. А в городах Дружковка, Мирноград и Лиман в родильных отделениях выдается более 60% свидетельств о рождении.

Жизнь в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния действительно не стоит на месте. Внедряется проект Министерства юстиции «Онлайн дом юстиции». В чем его суть? Через этот сервис, в который зайти можно и на сайте Министерства юстиции, и на сайте, например, Главного территориального управления юстиции в Донецкой области, можно заказать получение документов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: свидетельства о рождении, браке или расторжении брака, свидетельство о смерти, а также выписок из государственных реестров по этим вопросам. При этом отдел ДРАЦС, в который удобно обратиться, день и время приема выбирает сам гражданин.

Информацию о том, как воспользоваться преимуществами пилотных проектов, можно получить в управлении юстиции в рабочие дни по телефону 0626 44 27 58.