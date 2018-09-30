В Мариуполе прошла акция за чистый воздух

Источник: Корреспондент.net

В субботу, 28 сентября, несколько тысяч жителей Мариуполя Донецкой области вышли на акцию протеста " Я хочу дышать" с требованием улучшить экологическую ситуацию в городе.

Акция состоялась на Театральной площади города. Некоторые участники пришли в респираторах, принесли плакаты.

Жители Мариуполя отмечают, что с начала сентября ветер приносил в город грязный воздух с коксохимического производства.

Участники акции собирали подписи под обращением в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова, Верховную Раду, Минрегиона, Госэкоинспекцию и Минприроды. Они требуют установить фильтры на местные предприятия, газоанализаторы на источники выбросов, а также улучшить условия труда для рабочих.

Как известно, в Мариуполе расположены два крупных металлургических предприятия: Азовсталь и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Оба входят в холдинг Метинвест Рината Ахметова.