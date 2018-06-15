В Мариуполе усилили меры безопасности

Источник: Корреспондент.net

В Мариуполе усиленные наряды полиции и Нацгвардии будут обеспечивать охрану правопорядка во время празднования четвертой годовщины со дня освобождения города от незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в пятницу, 15 июня.

"В Мариуполе сформированы 58 пеших патрулей, девять автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Тажке отмечается, что на территории Донецкой области продолжают проводиться антидиверсионные мероприятия, направленные на недопущение терактов.

На усиленное дежурство заступили личный состав полиции области, сотрудники управления патрульной полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины и представители общественных формирований – всего более тысячи человек.