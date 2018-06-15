В Мариуполе усилили меры безопасности
Источник: Корреспондент.net
В Мариуполе усиленные наряды полиции и Нацгвардии будут обеспечивать охрану правопорядка во время празднования четвертой годовщины со дня освобождения города от незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в пятницу, 15 июня.
"В Мариуполе сформированы 58 пеших патрулей, девять автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции", – говорится в сообщении.
Тажке отмечается, что на территории Донецкой области продолжают проводиться антидиверсионные мероприятия, направленные на недопущение терактов.
На усиленное дежурство заступили личный состав полиции области, сотрудники управления патрульной полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины и представители общественных формирований – всего более тысячи человек.