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15.06.2018

В Мариуполе усилили меры безопасности

Источник: Корреспондент.net

В Мариуполе усиленные наряды полиции и Нацгвардии будут обеспечивать охрану правопорядка во время празднования четвертой годовщины со дня освобождения города от незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в пятницу, 15 июня.

"В Мариуполе сформированы 58 пеших патрулей, девять автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции", – говорится в сообщении.

 

Тажке отмечается, что на территории Донецкой области продолжают проводиться антидиверсионные мероприятия, направленные на недопущение терактов.

На усиленное дежурство заступили личный состав полиции области, сотрудники управления патрульной полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины и представители общественных формирований – всего более тысячи человек.

 

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