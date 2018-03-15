15.03.2018
В Мариуполе военные заболели корью
Источник: Корреспондент.net
В Мариуполе Донецкой области по состоянию на четверг, 15 марта, зарегистрированы 12 случаев заболевания корью, часть заболевших - военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова.
По ее словам, сейчас на лечении в медицинских учреждениях города находятся 8 человек, трое из них - дети.
"Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.
Точное число военных, которые заболели, она не назвала.
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