В Маріуполі запустили безкоштовний мобільний додаток «Поліція Донеччини»

Источник: Поліція Донеччини

Порятунок дитини, яку викрав злочинець, менше ніж за 10 хвилин - сьогодні, 16 травня, поліція Донеччини презентувала можливості мобільного додатку та у режимі реального часу представила алгоритм дій поліцейських у разі надходження сигналу SOS.

У заході взяли участь заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін, маріупольський міський голова Вадим Бойченко, виконуючий директор фонду «Розвиток Маріуполя» Тетяна Ломакіна, директори навчальних закладів та молодь Маріуполя.

Зручний та ефективний спосіб цілодобового зв’язку з поліцією було розроблено у рамках розширення можливостей Єдиного аналітичного сервісного центру (UASC) та орієнтовано, в першу чергу, на безпеку дітей. Він дозволить миттєво реагувати на всі повідомлення від дітей та попереджувати злочини відносно них.

Презентацію можливостей мобільного додатку провів один з розробників проекту Денис Пефтієв, заступник начальника управління інформаційної підтримки та координації поліції 102ГУНП в Донецькій області.

Він відзначив, що це не просто кнопка виклику - це комплексна система, яка працює в системі безпеки UASC, до складу якої також входить колл-центр 102, інтелектуальне відеоспостереження, інформаційний центр з перевірки за базами даних та аналітичний блок.

Серед основних функцій додатку - екстрений виклик поліції, повідомлення про правопорушення в поліцію в режимі «Свідок», автоматична перевірка номеру автомобілю на предмет угону, батьківське піклування (встановлення «зони безпеки» для дитини), можливість залишити відгук про роботу поліції та читати актуальні новини про резонансні події та роботу поліції.

Як це працює, присутні мали можливість переглянути «у прямому ефірі» - за допомогою спеціальних камер, встановлених в Маріуполі, зображення з яких транслювалося на екран в Єдиному аналітичному сервісному центрі.

За легендою, «злочинець» викрадає дівчину в центрі міста та садить її в своє авто. В ту ж секунду з мобільного додатку до UASC надходить екстрений виклик – жертва встигла натиснути кнопку 102. Разом з тривожним сигналом до поліції автоматично надійшла інформація з її координатами та даними.

Злочин побачили три підлітка, які сфотографували це на телефони та надіслали до поліції, скориставшись режимом «свідок».

Третім джерелом інформації стали дані з камери – фото та відео викрадення. Система відеоспостереження зафіксувала та визначила номер, марку та колір автомобіля та особу злочинця.

Негайно диспетчер вніс автомобіль в оперативний розшук та орієнтував наряди на розшук викрадача.

Одночасно поліцейські бачили весь шлях автомобілю в «онлайні» та на карті – його задетектували та «вели» камери, розташовані по маршруту.

Вже за 2 км автомобіль перехопив наряд поліції. Злочинець був затриманий, дитина звільнена та у безпеці. Уся операція зайняла менше 10 хвилин. В ролі жертви та свідків були діти з ліцею-школи №48, які першими тестували мобільний додаток.

Оперативно звільнити дівчину вдалося не тільки завдяки сучасним IT-технологіям, але й небайдужості свідків, які терміново повідомили про це до поліції.

Мобільний додаток створювався саме для активних громадян, адже тісна взаємодія поліції та суспільства дозволить правоохоронцям швидше та ефективніше реагувати на всі події в місті та попереджувати злочини.

Заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін подякував голові Донецької військово-цивільної адміністрації Павлу Жебрівському та міському голові Маріуполя Вадиму Бойченку, завдяки підтримці яких була створена інноваційна система безпеки.

- Такий центр безпеки, таке програмне забезпечення в Україні є поки тільки у нас, в Донецькій області. Якщо ми разом з вами будемо у подальшому це розвивати, то ми будемо рятувати наших дітей, рятувати наших людей, - звернувся В’ячеслав Аброськін до громади Маріуполя.

Генерал зазначив, що перший крок до впровадження передових технологій зробив мер Маріуполя, але наразі триває робота з керівниками місцевої влади по всій області. Продовжується встановлення високотехнологічних камер, і вже в цьому році планується запустити систему на весь регіон.

Вадим Бойченко зазначив, що завдяки ідеям, які генерує сьогодні поліція Донеччини і які вже реально працюють, підвищується рівень безпеки жителів Маріуполя.

- Сьогодні Маріуполь увійшов до десятки найбезпечніших міст України. Це при тому, що у 25-кілометровій зоні йдуть активні бойові дії. Я вважаю, що сьогодні Нацполіція Донецької області працює дуже високоефективно. І сьогодні дійсно можна сказати, що у Маріуполі знаходитися безпечно, - підкреслив мер.

Заступник начальника поліції Донеччини-начальник слідчого управління Віталій Невгад відзначив, що такі технічні можливості економлять людський фактор, і дають можливість реально використати дану інформацію у доказуванні правопорушень і притягувати до відповідальності осіб, які їх скоїли.

- Це прогресивний, перспективний напрямок. І багато співробітників, які колись «витоптували» ногами ту чи іншу інформацію, збирали по крихтах доказову базу, зараз можуть подякувати цій системі, - зауважив полковник поліції.

Ініціативу очільника поліції Донеччини по розробці мобільного додатку підтримали IT-спільнота міста та Фонд розвитку Маріуполя. До процесу створення було залучено молодих IT-фахівців, які спільно з поліцейськими експертами створили інтелектуальний проукт та спільно інтегрували його в діючу систему UASC.

- Найбільший запит сьогодні у людей – взаємна довіра, взаємна підтримка та питання безпеки. Це внесок у те, щоб кожний мешканець відчував, що у який би точці міста він не знаходився - поліція поруч. Він може покликати на допомогу. Сьогодні ми будуємо нові мости і комунікації, і довіру між мешканцями та нашою поліцією, - зазначила виконуючий директор фонду «Розвиток Маріуполя» Тетяна Ломакіна.