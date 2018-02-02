В McDonald's объяснили причину отсутствия майонеза среди соусов

Источник: Українські новини

В сети ресторанов быстро питания McDonald's объяснили причину того, почему они не предлагают своим посетителям майонез наравне с другими соусами. Об этом сообщает The Sun.

На протяжении десятков лет фанаты быстрого питания боролись за появление майонеза среди списка предлагаемых соусов, но компания использовала его только в различных бургерах, не давая возможности людям купить его отдельно.

Но недавно в мировой компании рассказали причину отсутствия майонеза.

"То, что мы предлагаем в наших ресторанах, зависит от потребительского спроса. В настоящее время у нас нет планов по запуску майонеза, как отдельного соуса", - сообщил пресс-секретарь McDonald's.

Но по словам пресс-секретаря, компания сейчас меняет свою собственную стратегию, чтобы бороться с более дорогими ресторанами быстрого питания, так что не исключено, что в будущем посетителей будет ждать множество новинок.