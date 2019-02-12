В Мелитополе корью заразилась все семья, 4 из них - дети

Источник: Українські новини

Вспышка кори среди детей и взрослых зарегистрирована в Мелитополе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

По данным расследования, первая больная, которая послужила источником инфекции для других, вероятнее всего, заразилась во Львове.

Все заболевшие – члены одной семьи, где дети не привиты по религиозным причинам.

В период с середины января по 16 февраля в семье заболело 6 человек: 2 взрослых и 4 ребенка.

В местах учебы и работы заболевших проводятся противоэпидемические мероприятия.

С начала года в Запорожской области по состоянию на 07.02.2019 года в области было зарегистрировано 141 случай кори, в том числе взрослые- 97, детей - 44.

За последнюю неделю (31.01-06.02) было зарегистрировано 56 случаев кори.