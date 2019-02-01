В МЭРТ оценили влияние пошлин ЕС на экспорт стали

Источник: Корреспондент.net

Защитные меры Евросоюза в отношении импорта металлопродукции, предусматривающие уплату пошлины в 25% после исчерпания квоты, существенно не повлияют на украинский импорт.

"После исчерпания квоты на импорт стальной продукции будет применяться пошлина в размере 25%. Защитные меры будут действовать три года, включая период действия предыдущих мероприятий. То есть окончательные меры будут действовать с 2 февраля 2019 по 30 июня 2021 ", - говорится в сообщении".

Под действие защитных мер подпадает 26 категорий товаров металлургической отрасли. Товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты по 14 товарным группам.

Отмечается, что Украина получила индивидуальные квоты по 12 категориям товаров. В рамках этих квот продукция будет экспортироваться в страны Евросоюза на условиях, определенных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

"По двум товарным категориям товары из Украины будут ввозиться в ЕС в рамках глобальной квоты (трубы для газопроводов и горячекатаный плоский прокат)", - отметили в министерстве.

По оценкам Минэкономразвития, применение защитных мер ЕС в такой форме не будет "значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС".

Аргументируют это тем, что применение предварительных мер (с 19 июля 2018 по 1 февраля 2019) "почти не повлияло на объемы поставок украинской продукции на рынок ЕС. Украинская металлургическая продукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был зафиксирован рост поставок".