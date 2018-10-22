В метро Киева распылили неизвестное вещество

Источник: Корреспондент.net

В киевском метрополитене распылили неизвестное вещество. В результате пострадали около десяти человек. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в понедельник, 22 октября.

Как сообщается, когда люди спускались по эскалатору на платформу, у них начало першить в горле, стало трудно дышать и начался сильный кашель и головокружение.

По словам очевидцев, началась паника, люди побежали против движения эскалатора. Кто-то перепрыгивал на другие лестницы, которые двигались вверх. Никакого запаха не было. По версии правоохранителей, компания подростков играла с газовым баллончиком и распылила его содержимое.

Полиция разыскивает злоумышленников.

Метрополитен работает в штатном режиме.

Тем, кто закашлялся и испугался, медики оказали первую помощь. Угрозы для их здоровья нет.