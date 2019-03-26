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26.03.2019

В МИД озвучили позицию Киева по Голанским высотам

Источник: Корреспондент.net

Украина выполняет решения Совета безопасности ООН относительно статуса Голанских высот. Об этом во вторник, 26 марта, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Украина руководствуется уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года", - отметила Зеленко.

В частности, в резолюции № 497 от 1981 года сказано, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".

Спикер МИД отметила, что Украина "продолжает последовательно выступать за достижения всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке с учетом легитимных интересов безопасности Израиля".

Также Зеленко отметила, что в Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, что произошло в последние сутки в результате обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта.

"Направленные акты террора против Израиля со стороны движения ХАМАС, прежде всего ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность для жизни гражданского населения, считаем абсолютно неприемлемыми", - подчеркнула Зеленко.

"Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности с целью избежания масштабного вооруженного конфликта", - заявила она.

По словам Зеленко, в МИД Украины считают, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряжения и гарантирования того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу.

 

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