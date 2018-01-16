В МИД Польши избавятся от всех сотрудников с российскими дипломами

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович объявил, что польский МИД решил попрощаться с дипломатами, которые имеют дипломы российских высших учебных заведений.

Чапутович хочет уволить старых дипломатов, так как большинство из которых выпускники российского МГИМО, и набрать новых - даже с более низкой квалификацией, чем предыдущие. Предыдущий министр иностранных дел Витольд Ващиковский отказывался менять кадровую политику в ведомстве.

Еще до вступления в должность главы МИД Чапутович уволил директора Дипломатической академии Артура Гаразима и снизил требования для приема кандидатов на дипломатическую и консульскую службу.