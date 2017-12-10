В МИД Польши заявили, что существование Украины не является условием существования свободной Польши

Источник: 112.ua

Существование Украины не является условием существования свободной Польши, а вот Украина нуждается в Польше. Об этом заявил глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис.

"Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, зато ложь, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши", - заявил он.

"После выхода Британии из ЕС Польша будет пятым государством в ЕС, Польша входит в НАТО, является главным государством восточного фланга и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, лучше там ситуация или хуже", - сказал дипломат.

Он отметил, что утверждение об Украине как условии существования Польши несправедливо.

Ян Парис также обвинил украинцев в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства. По его словам, украинские чиновники имеют неправильное видение Польши, поскольку черпают его из Gazety Wyborcej.

"Пока так будет, пока они и будут ошибаться. Они считают, что Варшава слабая, изолированная и требует Украины. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины вполне себе поможет", - заявил дипломат.