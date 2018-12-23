23.12.2018
В МИД прокомментировали новую резолюцию по Крыму
Источник: Корреспондент.net
Министерсто иностранных дел Украины считает, что принятая Генассамлеей ООН резолюция gj cситуации с правами человека в Крыму, свидетельствует о "твердой поддержки Украины международным сообществом".
"Генассамблея констатировала, что ситуация с правами человека на украинском полуострове стремительно ухудшается, а Российская Федерация продолжает, несмотря на призывы международного сообщества, грубо нарушать собственные обязательства страны-оккупанта", - говорится в заявлении МИД Украины.
Украинское внешнеполитическое ведомство выразило благодарность каждому государству, отдавшему свой голос за резолюцию.
"Принятие резолюции является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом, несмотря на отчаянные попытки РФ заблокировать как резолюцию, так и выделение средств на осуществление мониторинга прав человека на полуострове", - констатировали в МИД.
Кроме того, как пояснили в ведомстве, резолюция содержит призыв ко всем странам и международным организациям отображать Крым как временно оккупированную территорию Украины.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает итоги голосования Генеральной Ассамблеи ООН по украинской резолюции о нарушении прав человека в Крыму "тенденцией на отрезвление".
"Смтор "всей русофобской рати" не особо удался: за украинскую "агитку" высказались 65 стран, против - 27, еще 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовали 70 стран, против - 26, а воздержались 77 и 76 соответственно . Это явная тенденция на отрезвление", - сказал Косачев агентству ТАСС.
По его словам, Украина продолжает проталкивать исключительно благодаря поддержке и влиянию Запада "антироссийские акты по Крыму", которые приобретают все более "ритуальный и дистанционный" характер.
"Правовых последствий нет, политические последствия, которые могли быть, уже произошли. А на жизнь в Крыму это повлияет не более, чем резолюция о Луне", - добавил Косачев.
Новости раздела
Украина
23.12.2018
Керченский пролив закрыли из-за непогоды
По состоянию на 12:00 воскресенья ожидают разрешения в Керченском проливе 5 судов, которые направляются в Мариуполь.
Украина
23.12.2018
Пробки на западной границе - до 38 часов ожидания
В воскресенье количество легковых автомобилей в очереди уменьшилось, однако грузовики на пересечение границы ожидают от 27 до 38 часов.
Украина
22.12.2018
На украинско-польской границе образовались огромные очереди
Государственная пограничная служба заявляет об автомобильных очередях в пунктах пропуска на въезд в Украину на украинско-польской границе.
Украина
22.12.2018
СБУ заблокировала 300 интернет-ресурсов России и международных преступных группировок
23 лицам было сообщено о подозрении и вынесено 15 обвинительных приговоров суда в 2018 году
Украина
22.12.2018
Названа причина взрыва на ярмарке во Львове
Мэр города сообщил, что правоохранительные органы проведут расследование.
Украина
22.12.2018
Пенсионный фонд вовремя завершил выплаты за год
В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 миллиардов гривен. Пенсии за январь начнут выплачивать с 4 числа.
Украина
22.12.2018
Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС
За день сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Украина
22.12.2018
Накопительная пенсия не заработает с января - Рева
Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.
Украина
21.12.2018
Украина предлагает России провести обмен заложниками 5 января
Украинская сторона готова помиловать и передать ОРДЛО 72 арестованных сепаратистов
Украина
21.12.2018
СБУ заявила о новых версиях в деле Гандзюк
Следствие отрабатывает версию причастности к убийству Гандзюк должностных лиц, которые занимаются незаконной вырубкой леса.
Украина
21.12.2018
Fitch оценило новую программу МВФ для Украины
Способность Украины платить по долгам будет зависеть от успешности выполнения программы сотрудничества с МВФ, считают аналитики агентства.
Украина
21.12.2018
В Запорожье к двери магазина прикрепили гранату
На замке магазина с меховыми изделиями на улице Лермонтова продавцы обнаружили гранату.
Украина
21.12.2018
ООС: днем на Донбассе применяли запрещенное оружие
На Донбассе днем зафиксировано применение со стороны сепаратистов вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Украина
21.12.2018
В Украине сократилось промпроизводство
В январе-ноябре 2018 года по сравнению с январем-ноябрем 2017 года промпроизводство выросло на 1,6%.
Украина
20.12.2018
МВФ обнародовал текст Меморандума о политике в рамках новой программы
МВФ обнародовал текст Меморандума о новой программе
Украина
20.12.2018
Рада обязала УПЦ изменить название
Рада обязала Украинскую православную церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви
Украина
20.12.2018
Меморандум с МВФ: цены на газ для населения и промышленности будут одинаковыми
"Нефтегаз" будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по рыночным ценам.
Украина
20.12.2018
Из Германии в Харьков вернулась картина известного художника, исчезнувшая во времена Второй мировой
Картина будет представлена на выставке в Харьковском музее 26 декабря
Украина
20.12.2018
На Азове построят морскую военную базу - Полторак
В Министерстве обороны начали работы по строительству морской военной базы вблизи Азовского моря.
Украина
20.12.2018
В Кабмине назвали дату подписи ЗСТ с Израилем
Украина и Израиль подпишут соглашение о зоне свободной торговле в первые месяцы 2019 года.
Украина
20.12.2018
Красный Крест требует от РФ доступ к морякам
В Международном комитете Красного Креста обеспокоены ситуацией с захватом украинских моряков.
Украина
19.12.2018
СБУ сняла обвинения с Ахметова и Ефремова в финансировании терроризма, - депутат Рады Луценко
СБУ закрыла дело в связи с отсутствием состава преступления
Украина
19.12.2018
Под Киевом полицейские остановили автомобиль, в котором оказался похищенный мужчина
У мужчины требовали 40 тыс. евро выкупа