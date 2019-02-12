В МИД рассказали о процессе выхода из СНГ

Источник: Корреспондент.net

Украина практически вышла из Содружества независимых государств, сейчас идет работа по денонсации договоров, подписанных страной в рамках СНГ. Об этом на пресс-конференции во вторник, 12 февраля, рассказала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщает УНИАН.

"Относительно выхода из СНГ - мы фактически завершили выход из Содружества независимых государств. С начала агрессии можно говорить о том, что Украина фактически минимизировала до критически необходимого минимума свое участие в работе Содружества", - заявила Зеленко.

В августе 2018 года было закрыто постоянное представительство Украины при координационных институтах Содружества, а сейчас Кабинет министров Украины начинает инвентаризацию соглашений, подписанных Украиной за время участия в СНГ.

"Это огромное количество документов. Только 236 договоров, которые требуют соответствующей проверки и инвентаризации с тем, чтобы быть денонсированными", - заявила Зеленко.

Она отметила, что пересмотр соглашений экономического характера будет координировать Министерство экономического развития и торговли Украины, а все остальные договоры - МИД Украины.

Вместе с тем, Зеленко напомнила, что процесс денонсации договоров - это очень длительная процедура, которая требует не только межведомственного согласования, но также оценки и анализа экономических, правовых и гуманитарных последствий выхода из соглашений.

"По состоянию на сейчас можно говорить о том, что нами будут приниматься решения о прекращении действия тех договоров, которые никоим образом не вредят национальным интересам Украины, прежде всего, интересам украинских граждан и украинского бизнеса", - заявила Зеленко.

Также, по ее словам, в конце 2018 - начале 2019 года правительство приняло ряд решений о прекращении действия для Украины шести договоров. Соответствующая работа продолжается.