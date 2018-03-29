В МИД РФ объявили о зеркальной высылке дипломатов

Источник: Корреспондент.net

Россия зеркально выдворит дипломатов тех стран, которые объявили о высылке российских в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом в четверг, 29 марта, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Отмечается, что также Россия закрывает консульство США в Санкт-Петербурге.