В МИД РФ оценили итоги "российского дела" в США

Источник: Корреспондент.net

Для опровержения "очевидной фальшивки" американской стороне понабились два года, "колоссальные усилия" и "немалые средства" налогоплательщиков.

Там также назвали обвинения 25 россиян, выдвинутые в ходе расследования, "смехотворными".

"Политическая мотивированность этих дел настолько очевидна, что их невозможно охарактеризовать иначе, как позор американской юстиции", - говорится в заявлении.

В ведомстве также выразили надежду на то, что США хватит смелости, чтобы официально признать полное отсутствие "сговора".

"Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого "сговора", но и все инсинуации о "российском вмешательстве" – не имеющая под собой оснований злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе в США. Тогда, наверное, в этой истории будет все же поставлена точка", - говорится в комментарии.