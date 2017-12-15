В МИД Украины заявили, что не принимают участия в переговорах об экстрадиции Саакашвили

Источник: 112.ua

Министерство иностранных дел (МИД) Украины не принимает участия в переговорах о возможной экстрадиции экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом 15 декабря на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

"МИД не ведет (переговоров) точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было. Запросы такого рода проходят по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру. МИД не присутствует в этом процессе", - добавил отметил Боднар.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что в Белоруссии между украинскими и грузинскими чиновниками проводятся тайные переговоры об экстрадиции Михеила Саакашвили. Отмечалось, что со стороны Грузии на переговорах присутствует глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури. Вторую сторону представляют правительственные чиновники из Украины.