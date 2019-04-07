В МИД Венгрии вызвали посла Украины

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. Дипломата вызвали из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщает агентство Agerpres.

Как сообщается, Келемен собирался принять участие в торжествах по случаю 30-летия создания Венгерского культурного союза на Закарпатье. Келемен отметил, что ему отказали во въезде "без какого-либо четкого объяснения". Также он добавил, что запрет на въезд действует 1,5 года.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "полуфашистским" украинский закон об образовании и заявил, что Венгрия продолжает настаивать на внесении изменений в него. Отвечая на вопрос о предстоящих выборах в Украине, он отметил, что надеется на смену власти в Киеве и на более продуктивный диалог с новой администрацией.

В свою очередь МИД Украины заявил, что считает недопустимым манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон".