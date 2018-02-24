В Милане подрались антифашисты и полиция

Источник: Корреспондент.net

В Милане за неделю до парламентских выборов произошли столкновения между участниками антифашистской демонстрации и полицейскими.

Учитывая запланированную на главной площади Милана акцию евроскептической партии "Лига севера" центр города усилили большим количеством правоохранителей.

До столкновений дошло, когда участники антифашистской демонстрации попытались прорвать кордон полиции и пройти шествием по одной из центральных улиц.

В ход пошли баллончики со слезоточивым газом и петарды. Демонстранты кричали оскорбления в адрес полиции, которая в ответ применила резиновые дубинки.

О пострадавших во время акции не сообщается.

В то же время на главной площади Милана собрались около тысяч участников демонстрации "Лиги севера", которые ожидают ее лидера Маттео Сальвини.