В Минэнерго назвали уровень запасов топлива

Источник: Корреспондент.net

Уровень запасов угля в Украине на сегодня выше, чем на соответствующую дату прошлого года. Зато Украина отстает с темпами накопления мазута и газа, сообщает во вторник, 18 сентября, пресс-служба Минэнерго.

"По состоянию на 18 сентября на складах предприятий Минэнергоугля накоплено 1 млн 976,9 тыс. тонн угля, что на 337,2 тыс. тонн или на 20,6% больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

В то же время запасы мазута и газа являются меньшими, чем на соответствующую дату прошлого года.

Так, запасы мазута составляют 38,3 тыс. тонн, что на 50,4 тыс. тонн или 56,8% меньше, чем в прошлом году.

В свою очередь запасы газа составляют 15,4 млрд куб. м по состоянию на 17 сентября, что на 0,2 млрд куб. м или на 1,3% меньше уровня прошлого года на соответствующую дату.