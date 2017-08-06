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06.08.2017

В Минэнерго объяснили, чем уголь из США лучше

Источник: КорреспонденТ.net

Игорь Насалик заявил, что закупка угля в Соединенных Штатах Америки является оправданным шагом и к коррупции это отношения не имеет. Об этом он сказал в интервью телепрограмме "Перша шпальта".

"По Пенсильвании - это не коррупционная схема, этот вопрос отрабатывался с Госдепартаментом США, с посольством, на уровне президентов. Говорить о том, что там какая-то коррупционная схема — смешно... Цена, которую озвучили, это не только уголь, а и качество. По калорийности и по показателю теплоотдачи это будет приблизительно в тех пределах, что и южноафриканский. При этом если посмотреть по карте и на логистику, то из США она на 30-35% меньше, чем с ЮАР. Когда вы объедините все эти факторы, то выйдете на объективное решение этого вопроса", - сказал министр.

Насалик также отметил, что Украина отказалась от закупки угля в России, при этом Южноафриканская Республика (ЮАР) имеет ограниченный ресурс и не может в полной мере покрыть наши потребности.

"Я считаю, что имея долгосрочные контракты, можно говорить о понижении цены. Но с другой стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что министерство не занимается хозяйственной деятельностью. Мало того, мы не имеем права вмешательства в хозяйственную деятельность соответствующих генераций. С другой стороны, министерство несет за все ответственность", - резюмировал он.

 

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