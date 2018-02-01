В Минфине США объяснили, на чем основан "кремлевский доклад": сайты, документы, рекорды, новостные сюжеты и секретные источники

Источник: 112.ua

Представители Министерства финансов США объяснили, как они разработали список деловых и политических деятелей, которые были близки к президенту России Владимиру Путину, пытаясь защитить себя от критики, что процесс был поспешным или поверхностным. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам помощника секретаря отдела по связям с общественностью Тони Сайэга, незасекреченная часть отчета, опубликованная в понедельник, основывается на публичных материалах, включая веб-сайты, правительственные документы, рекорды и новостные сюжеты, а секретный раздел отчета, который был представлен Конгрессу, основывается на секретных источниках и методах.

"Министерство включило в отчет секретную часть, чтобы избежать потенциального вылета активов у названных лиц и организаций, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации", - сказал Сайег.

Один из чиновников назвал доклад "копировать-вставить" после того, как министерство заявило, что он был основан на списке богатых россиян из журнала Forbes. Отмечается, что одно имя в списке Forbes было написано неправильно, в "кремлевском докладе" такая же ошибка.

"Я считаю, что значительная часть информации из секретной части может быть рассекречена и незамедлительно", - заявил сенатор Рон Виден, демократ из штата Орегон.

Также аналитический центр Atlantic Council заявлял, что в "кремлевский доклад" внесли чиновников и бизнесменов из списка издания Forbes, проигнорировав работу экспертов. "Текст доклада заменили в самый последний момент".