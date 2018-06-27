В Минске договорились о перемирии на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Представители Трехсторонней контактной группы на заседании в среду, 27 июня, договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, стороны подтвердили свою приверженность выполнению минских договоренностей.

Олифер отметила, чтобы этот режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений. Речь идет о постоянном мониторинге СММ ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, о возвращении незаконных вооруженных формирований к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, об обеспечении мониторинга и верификации регионов вблизи н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где не должно быть тяжелого вооружения и военной техники, об отводе тяжелого вооружения.