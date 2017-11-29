В Минске договорились обменяться пленными

Источник: Корреспондент.net

Трехсторонняя контактная группа урегулировала вопрос по обмену пленными на Донбассе. Об этом в среду, 29 ноября, написала пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена", - заявила Олифер.

Она добавила, что даты обмена намерены согласовать, исходя из стремления выполнить обмен к новогодним и рождественским праздникам.

Так, Олифер также подчеркнула, что ситуация безопасности на Донбассе вызывает беспокойство. В частности, фиксируемые обстрелы Донецкой фильтровальной станции могут привести к гуманитарной и экологической катастрофе.