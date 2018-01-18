В Минске началось первое в 2018 году заседание ТКГ по Донбассу: Обсуждают списки на новый обмен

Источник: 112.ua

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Отметим, сегодняшнее заседание является в 2018 году первым.

До этого сегодня в Минске прошло заседание рабочих подгрупп контактной группы, о чем сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Ранее омбудсмен Валерия Лутковская рассказала, что на нем стороны планируют сверить списки заложников для проведения процедуры нового обмена. "Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа. Я очень надеюсь, что он будет намного быстрее, потому что очень многие процедуры мы уже проговорили и проработали в рамках первого этапа", - пояснила она.