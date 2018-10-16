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16.10.2018

В Минске прогресса по заложникам нет - Геращенко

Источник: Корреспондент.net

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске нет никакого прогресса в вопросе освобождения заложников. Об этом во вторник, 16 октября, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в своем Facebook.

"Ключевая тема гуманитарной группы, где сегодня работали представители СБУ и МинВОТ, - освобождение заложников. Здесь нет никакого прогресса. Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах. ОРДЛО занимает деструктивную позицию", - написала она в соцсети.

По данным Геращенко, украинская сторона в очередной раз подняла вопрос подростков, незаконно задержанных сепаратистами в неподконтрольном Донецке в январе 2016 года.

"Представители ОРДО обещали ОБСЕ отпустить детей... до декабря 2016 года, в то же время сейчас дали им тюремные сроки... за шпионаж. Ожидаем от ОБСЕ более жесткой позиции в отношении детей и подростков", - подчеркнула вице-спикер.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявлял, что до президентских выборов 2019 года продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.

По данным СБУ, в настоящий момент в плену на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса находятся  более ста человек.

В Донецке, в свою очередь, заявляют, что в плену находятся 277 человек, но украинская сторона якобы признает наличие только 82 пленных.

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